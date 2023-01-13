Российские войска вывели в Черное море на боевое дежурство подлодку с "Калибрами". На нем насчитывается четыре ракеты. Об этом сообщает начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. "Зафиксирована одна подлодка, снаряженная четырьмя "Калибрами" на боевом дежурстве в Черном море сейчас. И два корабля из группировки, которые, скорее всего, собирают надводную обстановку и освещают ее. Вероятно, именно из них запускались те БПЛА для разведки оперативно- тактического уровня, которые в течение двух суток мы сбиваем", – рассказала Гуменюк. Она напомнила, что за последние дни дважды было зафиксировано избиение беспилотников в Николаевской области и одно в Одесской. "Это говорит о повышении такой активности в сборе информации. Как правило, это происходит именно перед подготовкой к удару", — отметила Гуменюк. Отметим, что сегодня утром ВМС ВСУ обнародовало данные, где сообщалось, что в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль, но без "Калибров". Напомним, ранее в силах обороны предупреждали, что российские войска, вероятно, могут готовиться к новому массированному обстрелу Украины и он может быть "смешан" с применением не только ракет, но и дронов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.