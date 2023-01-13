Страны Запада должны ужесточить санкции против России, а также снизить цену на российскую нефть. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства. "Потолок цен на российскую нефть должен быть снижен еще больше, чем раньше. Ее пересмотр должен начаться в ближайшее время", — отметила премьер-министр Эстонии. Каллас также призвала увеличить объем военной помощи Украине. Она назвала поставки вооружений Киеву по пути в мир. "Продолжаю повторять свой призыв к союзникам и партнерам – посмотрите на свои запасы и направьте оружие на Украину. Это путь к миру", — подчеркнула политик. Напомним, Эстония планирует в этом месяце предоставить юридический план ареста российских активов в стране. По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на счетах, принадлежащих россиянам в стране, составляют почти 20 миллионов евро. Также мы писали, что Эстония намерена первой в Европе начать передачу замороженных активов РФ Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.