В Украине в пятницу 13 января ожидается сухая, но холодная погода. Температура ночью опустится до -9 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, осадков в пятницу не ожидается, небольшой мокрый снег пройдет только в Карпатах. В большинстве западных областей ночью и утром туман, в северной части на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 4-9 градусов ниже нуля. Днем ожидается до 2-3 градусов тепла. При этом в западных областях, а также на юге Одесской области и в Крыму ночью температура не опустится ниже градусов с отметкой "плюс", а днем воздух прогреется до +2…+7 градусов. Что касается Киева и области, то там завтра местами ожидается гололедица. Температура в области ночью 4-9 градусов мороза, а днем – от -2 до +2. В Киеве ночью до -6 градусов, а днем – около 0. Как сообщалось, сегодня в Украине без осадков. Разве что в Карпатах пройдет немного мокрого снега, а на юге в Одесской области стоит ожидать дождь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.