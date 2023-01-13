Погода в Украине сегодня, 13 января, ночью будет морозной, а днем немножко уже будет ощущаться потепление. Преимущественно без осадков, лишь на западе местами снег и туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. Без осадков, только в Карпатах ожидается небольшой мокрый снег. В большинстве западных областей ночью и утром прогнозируется туман, а в северной части страны на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью -8 -2 градуса, днем от -1 до +3; на западе ночью от -1 до +3, а днем +4+6 градусов; в восточных областях ночью -7 -2 градуса, днем от -5 до 0; на юге страны ночью -5 -1, а днем +2+5 градусов; в центральных областях ночью -6 -3 градуса, днем от 0 до +2. Погода в Киеве Сегодня в столице облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут -4 -6, а днем будут колебаться от -1 до +1. Напомним, ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Украине до конца зимы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.