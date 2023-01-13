Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп отменил визит в Анкару своего шведского коллеги Андреаса Норлена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT. Отмена визита связывают с акцией, состоявшейся в Стокгольме, в поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК). Норлен должен был прибыть в Анкару с визитом 17 января. "После террористического акта РПК в Стокгольме, направленного против президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Турции, официальный визит спикера шведского парламента Андреаса Норлена в Турцию 17 января был упразднен спикером парламента Мустафой Шентопом", — отметил один из турецких чиновников. Напомним, что Турция в четверг вызвала посла Швеции в связи с демонстрацией в Стокгольме, в ходе которой чучело президента Реджепа Таипа Эрдогана было подвешено ногами вверх. Ранее представитель Эрдогана заявил, что процесс вхождения Швеции в НАТО не сможет продвинуться, пока страна оказывает поддержку организациям, признанным в Турции террористическими. Также мы писали, что в Швеции уверены, что Турция одобрит ее заявку на вступление в Североатлантический альянс. В то же время, Стокгольм обращает внимание, что не может выполнить все условия, которые выдвинула Анкара. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.