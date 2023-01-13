Российские войска ночью 13 января накрыли тяжелой артиллерией Марганецкую общину в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram чиновника. По его данным, в результате атаки зафиксировано десять прилетов вражеских снарядов. Погибших и пострадавших нет. Последствия обстрелов выясняются. Напомним, 12 января оккупанты также обстреляли Марганецкую общину. Было десять прилетов снарядов. В результате атаки повреждены дома. Днем ранее войска РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, применив тяжелую артиллерию. В результате вражеских атак повреждены дома, газопровод, электросеть, ЛЭП. Напомним, оккупанты ночью 10 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и артиллерии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.