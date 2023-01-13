Упорные бои за украинский Соледар, во время которых значительные потери понесли российские военные, все еще продолжаются, и никакие временные успехи, добытые Москвой на поле боя, не могут изменить ход войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Государственного департамента США Неда Прайса. Прайс подчеркнул, что главной причиной, по которой битва за Соледарь попала в заголовки крупнейших мировых СМИ, стали неподтвержденные заявления представителей Кремля об успешном продвижении, которое осуществляется ценой огромных человеческих жертв среди российских военнослужащих. "Мы уже давно не слышали, чтобы российские силы были в состоянии по крайней мере претендовать на дополнительное продвижение, несмотря на большие потери. Украинские силы с начавшимся в прошлом году их контрнаступлением были чрезвычайно эффективны в остановке наступления, они оттеснили российские войска, отвоевали тысячи квадратных миль. территории", — подчеркнул Прайс. В Госдепартаменте ожидают, что битва продолжится и что обе стороны будут продолжать атаковать и нести потери. "Но никакие дополнительные успехи России, даже те, за которые приходится платить столь большими потерями, личным составом и техникой, никогда не смогут изменить ход войны. Никакое тактическое продвижение не сможет исправить стратегическую неудачу, с которой столкнулся президент Путин", — сказал он. Ранее аналитики ISW заявили, что российские силы, вероятно, контролируют весь Соледарь. Однако захват всего города не станет важным событием в оперативном значении и вряд ли предвещает неизбежное свита Бахмута. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.