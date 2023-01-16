В Новоолександрівську громаду Херсонської області доставили потужні генератори від американських партнерів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.»Агентства США з міжнародного розвитку USAID доставило 5 потужних генераторів на 35 кВт до Новоолександрівської громади», — написав він.Усі генератори будуть встановлені на свердловинах, що забезпечують централізоване водопостачання в населених пунктах громади.Нагадаємо, що лише за грудень 2022 року в Україну було завезено понад 300 тисяч генераторів різної потужності та близько 8 тисяч терміналів Starlink.Раніше ми писали, що Україна отримає понад сто генераторів від Норвегії для забезпечення підрозділів охорони кордону.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.