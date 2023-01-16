В одній з лікарень Дніпра розповіли про стан травмованих в наслідок російського удару по багатоповерхівці, який стався 14 січня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Суспільне».Головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко розповів, що постраждалих здебільшого привозять з вкрай важкими травмами, адже, за його словами, всі предмети, що були поруч з людиною в момент вибуху, дуже глибоко повлітали в тканини.»Кому в голову, кому в груди, кому в кінцівки, а одній жінці розірвало повністю живіт. Її врятувати не вдалось, вона в першу годину після доправлення до Мечникова, на жаль, померла», — сказав лікар.Він також розповів, що батьки однієї з лікарів теж проживали в тому будинку, але наразі про них немає жодної інформації.»У такій важкій трагедії хочеться, щоб цього більше не було. Вона теж сьогодні в такому стані що треба й надавати допомогу, але вона не може. Трагедія. Трагедія не тільки сім’ї, а всього міста. Всієї країни», — наголосив Риженко..Нагадаємо, кількість травмованих унаслідок удару російської ракети по житловому будинку в Дніпрі 14 січня знову зросла. Пошуки ще тривають.РБК-Україна повідомляло, що число загиблих через російський удар по будинку збільшилося до 30.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.