Операція з пошуку вцілілих унаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку в Дніпрі триває. Під завалами ще можуть перебувати десятки осіб.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.»Станом на цей час залишається невідомою доля понад 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети терористів», — зазначив глава держави.Зеленський зазначив, що вдалося витягти багато мешканців, серед них — шестеро дітей. Боротьба йде за кожну людину, а пошукова операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс урятувати життя.»На зараз у переліку загиблих — 30 людей, зокрема одна дитина — дівчинка, їй було 15 років. Є повідомлення про те, що двоє дітей залишились без батьків. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних», — додав президент.Нагадаємо, 14 січня росіяни під час масованого удару по Україні атакували багатоповерхівку в Дніпрі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.