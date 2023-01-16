Внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю цієї ночі зафіксовано руйнування деяких об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Декілька людей отримали поранення.Про це 16 січня повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха.Чиновник зазначив, що російські окупанти завдали ракетного удару по самому Запоріжжю, а також по передмісті.»Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Надійшла інформація про кількох легкопоранених», — йдеться у повідомленні.Глава ОВА додав, що на місці «прильотів» працюють усі відповідні служби, зокрема рятувальники ДСНС, медики та комунальники.Оновлено (02.45)Як уточнює секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram, серед поранених є діти.»Усім постраждалим надається невідкладна медична допомога. Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них — дві дитини дев’яти та п’ятнадцяти років«, — пише він. На місці «прильотів» люди можуть отримати допомогу у комунальних автобусах. Також Куртєв додав, що поряд розгорнуто роботу територіального інформаційного центру.Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі в ніч проти 16 січня пролунали вибухи, коли в місті та області було оголошено повітряну тривогу.Нагадаємо, перед цим війська РФ завдали удару по селу під Запоріжжям, використавши запальні снаряди.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.