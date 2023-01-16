Україна закликає до створення «Кібер ООН» — організації, яка займатиметься протидією російським кібератакам на інфраструктуру України.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Politico.За словами видання, з такою ініціативою виступив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.»Нам потрібна «Кібер ООН», нації, об’єднані в кіберпросторі, щоб захистити себе, ефективно захистити наш світ у майбутньому, кіберсвіт і наш реальний, звичайний світ. Що нам дійсно потрібно в цій ситуації, так це хаб або місце, де ми можемо обмінюватися інформацією, підтримувати один одного та взаємодіяти”, — заявив він.За його словами, Росія поєднує ракетні удари з кібератаками, щоб нанести найбільше шкоди цивільним українцям.»Кібератаки стануть такими ж потужними, а можливо, навіть потужнішими, ніж звичайні атаки, а наслідки кібератак настільки масштабні, що не варто недооцінювати наслідки», — сказав Щиголь.Наразі незрозуміло, чи підтримають цю ідею союзники України.Нагадаємо, що інформаційний «Рамштайн» може відбутися у Парижі, наразі щодо цього йдуть перемовини. На випадок затримки ще розглядається Варшава.Також Україна закликала держави ООН підтримати формулу миру. План, заснований на цілях та принципах організації, спрямований на забезпечення безпеки у всіх її вимірах.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.