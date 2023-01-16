У Запоріжжі в ніч на 16 січня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.За даними ЗМІ, чули звуки близько 00:50 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не з’явиться інформація про відбій тривоги.Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по селу під Запоріжжям, використавши запальні снаряди.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.