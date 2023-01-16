У тимчасово окупованому Севастополі ввечері 15 січня пролунала серія вибухів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію місцевих Telegram-каналів.Гучні звуки було чутно одразу в декількох районах.Водночас у мережі пишуть про те, що в місті спрацювала система протиповітряної оборони.Оновлено (01:01)Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що над бухтою нібито збили безпілотник.Нагадаємо, 3 січня у Джанкої в окупованому Криму було чути звуки вибухів, а в небі бачили сліди роботи ППО.Перед цим, 2 січня, у Севастополі теж пролунали вибухи.До слова, 30 грудня в Севастополі також лунали вибухи. У цей момент в небі над містом перебувала російська авіація, а в морі — ракетний корабель.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.