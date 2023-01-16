Мешканцям прибережних територій Нікопольського району Дніпропетровської області рекомендують перебувати в ніч проти 16 січня в укриттях.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.»Прошу жителів прибережних територій провести ніч у сховищі або скористатися правилом двох стін. Щиро бажаю вам тихої ночі, а ворогам — справедливого покарання», — наголосив він.Євтушенко не зазначив причини такого прохання, можливо, є ймовірність посилених атак зі сторони росіян.Нагадаємо, що в ніч на 15 січня росіяни вчергове обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області — випустили понад 20 снарядів.Раніше ми писали, що 11 січня російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район та Марганець Дніпропетровської області, результаті обстрілу одна людина отримала поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.