Західні партнери мають надати Україні більше танків та артилерії для боротьби з російськими окупантами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екскомандувача сил НАТО в Європі Веслі Кларка в коментарі CNN.Генерал у відставці вважає, що Захід має посилити підтримку, особливо після ракетного удару по Дніпру. Кларк закликав надати українським військам більше зброї, оскільки російський диктатор Володимир Путін готується оголосити нову хвилю мобілізації.»Чудово, що ми передамо їм 10 танків з Великобританії. Десять танків? Україні потрібно 300, 500 танків. Чудово, що ми намагаємося послати їм ще кілька гаубиць. Цього не достатньо. Ми маємо серйозно поставитися до цього», — сказав екскомандувач НАТО. Нагадаємо, нещодавно Британія офіційно підтвердила, що надасть Україні ескадрон танків Challenger 2, а також артилерійські системи.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.