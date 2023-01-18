Беззаперечний лідер національного чемпіонату «Наполі» вибув із розіграшу Кубка Італії, програвши матч 1/8 фіналу скромному «Кремонезе».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.Італія, Кубок Італії, 1/8 фіналу«Наполі» – «Кремонезе» – 2:2 (пенальті – 4:5)Голи: Жуан, 33, Сімеоне, 36 – Пікель, 18, Афена-Г’ян, 87Вилучення: Сернікола, 100 (К, друга жовта картка) «Тигри» несподівано вийшли вперед на 18-й хвилині, коли Пікель на дальній стійці замкнув простріл Окереке. Неаполітанці відповіли двома голами ще до перерви. Спершу Жуан Жезус на добиванні головою проштовхнув м’яч за лінію воріт гостей, а потім Сімеоне після навісу Дзербіна теж головою підправив сферу в дальній кут.Тим не менше, під завісу зустрічі «Кремонезе» зумів перевести гру в овертайм. Це вихованець «Роми» Афена-Г’ян виграв верхову дуель під час флангової подачі та головою пробив у дальній кут воріт Мерета. У додатковий час «Кремонезе» ще й залишився у меншості, але дотягнув до серії пенальті.Там вирішальним став промах хавбека «Наполі» Лоботки. Натомість «тигри» всі 5 спроб успішно реалізували та сенсаційно пробилися в чвертьфінал турніру. Там вони зустрінуться з «Ромою», яка раніше мінімально здолала «Дженоа».»Партенопейці» ж зосередяться на Серії А та Лізі чемпіонів. У чемпіонаті команда Лучано Спаллетті оформила вже 9 очок переваги над другим «Міланом», а в 1/8 фіналу головного єврокубка протистоятиме «Айнтрахту» з Франкфурта. Плей-офф розпочнеться у лютому.До слова, раніше «Наполі» розгромив «Ювентус» у Серії А з дублем Осімхена.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.