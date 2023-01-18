Напередодні ввечері 17 січня російські війська обстріляли Очаківську громаду (Миколаївська область). Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.»З 21:50 та 22:40 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено кілька приватних житлових будинків, у багатоквартирному будинку вибиті вікна. Постраждалих немає», — написав він.Також вчора вдень росіяни відкрили артилерійський вогонь по Куцурубській громаді. Влучення зафіксовано за межами населеного пункту. Руйнувань та постраждалих немає.Нагадаємо, вчора про вибухи в Очаківській громаді повідомляв начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет. Він закликав мешканців пройти в укриття через удари росіян із РСЗВ.Крім того, повідомлялося, що в ніч на 18 січня окупанти тричі відкривали вогонь по Нікопольському району на Дніпропетровщині. У регіоні зафіксували понад два десятки «прильотів».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.