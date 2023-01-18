У Броварах на територію дитячого садка сьогодні, 18 січня впав вертоліт. Там спалахнула пожежа, людей евакуюють.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови ОП Кирила Тимошенка.9.25. Видання «Магнолія TV» опублікувало перші фото з місця падіння вертольота у Броварах Київської області. 09:20. В Київській ОВА повідомили про постраждалих.Повідомляється, що в момент падіння гвинтокрила в дитячому садку перебували діти, евакуацію вже завершили. Є постраждалі.«У місті Бровари поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали. Є постраждалі», — написав очільник ОВА Олексій Кулеба.На місці події працюють швидкі, поліція та пожежники.»Бровари. Щойно на об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З‘ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС та всі служби вже на місці», — написав Тимошенко.Тим часом у поліції повідомили про падіння гвинтокрила поблизу дитсадка.»У Броварах на Київщині поблизу дитячого садка впав гвинтокрил, спалахнула пожежа. Людей евакуюють», — розповіла в коментарі «Суспільному» речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.Нагадаємо, раніше про вибух в Броварах внаслідок падіння гвинтокрила повідомляли очевидці. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.