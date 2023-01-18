Внаслідок ракетної атаки РФ на Дніпро 14 січня серед загиблих виявилася і тренер з акробатики Анастасія Ігнатенко. Вона знаходилася з сім’єю у багатоповерхівці, до якої потрапила російська ракета.Про трагічну новину повідомив у Facebook начальник Анастасії Дмитро Гак.Подробиці трагедіїТренер з акробатики Анастасія Ігнатенко разом із чоловіком Дмитром та сином Макаром, якому було лише 1,5 роки, загинула внаслідок ракетного обстрілу Дніпра.Сім’я переїхала з окупованого Токмака у Запорізькій області та винаймала квартиру у злощасному будинку на Набережній Перемоги, 118.»8 років Настя була частиною нашого клубу, дбайливим тренером, уважним педагогом та суддею Національної категорії, яку поважали та любили не лише у Дніпрі, а й у всій Україні. Від імені всіх тренерів України, висловлюю глибоку скорботу та слова підтримки рідним та близьким. Вічна пам’ять!» – написав Дмитро Гак.Також він попросив фінансово допомогти мамі загиблої Насті.5168 7422 4247 8190 Ольга Ігнатенко5168 7554 5214 3254 Олексій Ігнатенко

Анастасія Ігнатенко із сім’єю (фото: Дмитро Гак/Facebook)17 січня у Дніпрі оголосили про завершення пошуково-рятувальної операції на місці удару по багатоповерхівці. Внаслідок російської атаки загинули 44 людини.Як ми раніше писали, у Дніпрі дівчина залишилася без ока через удар РФ по будинку.Також ми повідомляли, що в результаті атаки РФ у Дніпрі загинув відомий тренер з боксу . Показали фото кухні тренера до та після прильоту ракети.