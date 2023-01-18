У середу, 18 січня, у Херсоні знову лунають вибухи. Це поки що перше повідомлення про вибухи з початку доби.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.»У Херсоні чути вибухи», — йдеться у повідомленні.Як повідомлялося, російська армія у вівторок, 17 січня, обстріляла підприємство критичної інфраструктури у Херсоні.Нагадаємо, «Укрзалізниця» змінила розклад руху поїздів із Херсона. Нові графіки почнуть діяти із 20 січня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.