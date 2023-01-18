У Броварах Київської області сьогодні, 18 січня пролунав вибух. Також повідомляється про пожежу в місті.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.Оновлено 08:58. В ОП повідомили про падіння літального апарата.«Щойно на об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З‘ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС та всі служби вже на місці», — написав заступник голови ОП Кирило Тимошенко.___»Сьогодні Броварах було чутно вибух», — пишуть в мережі.Попередньо припускається, що біля одного з дитсадків міг впасти вертоліт або ж якийсь інший повітряний об’єкт.Також у мережі поширюються кадри пожежі, яка виникла в місті (поблизу будівлі дитячого садочка) внаслідок вибуху.Нагадаємо, що сьогодні зранку пролунали сильні вибухи в Херсоні.Також ми попереджали про вибухи в Івано-Франківській області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.