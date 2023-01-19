Глава США Джо Байден протягом найближчих кількох тижнів оголосить про намір балотуватися на другий президентський термін у 2024 році.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.Як пишуть журналісти, обізнані з підготовкою до передвиборчої кампанії джерела інформують, що американський лідер розповість про свої плани після виступу зі зверненням «Про стан справ у державі» 7 лютого.»Більш офіційна заява буде зроблена ближче до весни. А виявлення у неналежних місцях таємних документів періоду перебування Байдена на посаді віцепрезидента, не змінило цих планів», — зазначає The Hill.Очікується що в найближчі місяці глава Білого дому розповідатиме про перемоги, досягнуті за його президенства, зокрема про збільшення кількості робочих місць і уповільнення темпів інфляції.»Водночас демократи висловлюють занепокоєння, що історія з секретними файлами може зашкодити майбутній кампанії», — додають журналісти.Нагадаємо, 10 січня в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при Університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів, датованих періодом між 2013 та 2016 роками. Зокрема, там міститься інформація про Україну, Іран та Велику Британію.Секретні документи знайшли і в будинку президента США у Вілмінгтоні. Сам Байден заявив, що був здивований такою знахідкою, а також зазначив, що зміст документів йому невідомий.Пізніше з’явилася інформація, що у будинку Байдена було виявлено додаткові секретні документи.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.