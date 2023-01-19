Росія від початку вторгнення зруйнувала в Україні сотні медичних закладів, пошкодила — близько тисячі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.Посадовець поінформував, що 200 закладів відновили.»Якщо ми говоримо про пошкоджені об’єкти, тобто в лікарні декілька корпусів, то цифра більше ніж 1 000. Майже 200 — зруйновано повністю, вони відновленню не підлягають і будуть потребувати будівництва, у разі необхідності, з нуля, за новими проєктами та технологіями», — розповів Ляшко.Глава МОЗ зазначив, що вже сьогодні в Києві завершили відновлення лікарні, яка постраждала від російських обстрілів у жовтні 2022 року.»Працюємо в цьому напрямку і уряд виділяє субвенції регіонам, щоб відновлювати, запускати заклади охорони здоров’я», — додав мінстр.Нагадаємо, стало відомо, скільки спортивних об’єктів було знищено російськими окупантами.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.