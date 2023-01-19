Сполучені Штати мають намір змінити динаміку війни Росії проти України, надаючи нові пакети військової підтримки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Пентагону від 18 січня, витяг з якого оприлюднило Reuters.»Нещодавно анонсованою допомогою Вашингтон має на меті змінити динаміку затяжної війни та «майже замороженої лінії фронту» в Україні», — цитує агентство американського посадовця.За даними ЗМІ, у Пентагоні сподіваються, що посилення спроможностей ЗСУ дасть новий поштовх для протистояння російським окупантам.Водночас заступник міністра оборони Колін Каль заявив, що США все ще не готові надати Україні танки Abrams.»Танк Abrams — це дуже складна техніка. Він дорогий. На ньому важко тренуватися. Він має реактивний двигун», — пояснив він.Нагадаємо, у Когресі США закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над Росією.До слова, у пакеті допомоги від Сполучених Штатів Україна може отримати бойові броньовані машини Stryker і нові ракети для HIMARS.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.