Сьогодні, 19 січня, в більшості областей України ще втримається дуже тепла, проте вітряна погода. Впродовж дня на Водохреща температура повітря становитиме +7…+12 градусів, у південній частині +12…+18 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.Погода в УкраїніТемпература повітря«Але в західних областях вже почнеться похолодання, там стовпчики термометрів показуватимуть +3…+6 градусів. Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька область ще побудуть теплішими», — додала синоптик.ОпадиДощ з переходом у мокрий сніг (через похолодання) очікується в західній частині України. На решті території опади малоймовірні.Вітер«Вітер ще залишається рвучким, часом із штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду», — каже Діденко.Погода в КиєвіУ Києві на Водохреща очікується тепла, до +8…+10 градусів, вітряна погода. Істотних опадів не передбачається.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.