В четвер, 19 січня, в Миколаєві було чутно вибух. Після цього в області оголосили повітряну тривогу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.Влада просить людей перебувати перебувати в укриттях до закінчення тривоги.Нагадаємо, що російські війська 31 грудня атакували Миколаїв з оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер». Внаслідок обстрілів є значні руйнування, постраждали семеро осіб.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.