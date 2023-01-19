Німеччина повністю диверсифікувала енергетичну інфраструктуру і більше не залежить від російських енергоносіїв.Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.За його словами, Німеччина знайшла нові джерела імпорту енергоносіїв — наприклад, газ імпортується із Норвегії та США.»Так, звичайно, Німеччина все ще залежить від імпорту енергоносіїв, але сьогодні вже не від імпорту з Росії, а від світових ринків», — сказав він.Тож якщо раніше Німеччина імпортувала з Росії близько 50% газу і більше 30% всієї нафти, то зараз ці показники нульові.Нагадаємо, Німеччина підписала перший довгостроковий контракт на закупівлю газу з Катару.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.