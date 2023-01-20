Гороскоп на кінець січня говорить про те, що деякі представники зодіакального сузір’я можуть зустріти людину своєї мрії. Їм варто бути уважнішими, не відмовлятися від нових знайомств та запрошень на заходи.Кому зі знаків Зодіаку зірки обіцяють романтичну зустріч, розповіли у Sante Plus.БлизнюкиРомантичні та пристрасні Близнюки зазвичай стикаються з труднощами, коли справа доходить до першого кроку. Однак у січні їм доведеться забути про цей страх, оскільки в їхньому житті настав період любовних історій.Їм доведеться пережити низку позитивних подій, які призведуть до нових знайомств та сильних почуттів. Потрібно буде набратися терпіння, оскільки партнер не поспішатиме, йому треба все обміркувати.Але астрологи рекомендують не здаватися, якщо з’являтиметься підводне каміння – гра буде вартувати свічок і Близнюки зможуть відкрити для себе дивовижний світ кохання.ТерезиВенера ретельно розчищає шлях, щоб Терези отримали більше можливостей для нових знайомств. Найближчі дні стануть ідеальними, щоб внести зміни до свого особистого життя. Можливо ваш близький друг більш дбайливий, ніж зазвичай? Придивіться до тих, хто є поруч.Також Терези зможуть зав’язати абсолютно нові знайомства та стосунки. Відкрийтеся назустріч емоціям і у вас з’явиться шанс відкрити для себе нову гарну історію кохання. Цей роман може перерости у щось серйозне та стати початком тривалих та прекрасних стосунків.РибиНайближчі дні стануть чудовим періодом для зустрічей, побачень, примирень та нових знайомств. Будьте впевнені у своєму успіху і результат не змусить на себе чекати довго. Використовуйте свій минулий досвід, щоб цього разу не допустити помилок.Якщо у вашому серці вже є близька людина, вам варто набратися сміливості та зробити відверте зізнання.До речі, раніше ми писали про те, для кого зі знаків Зодіаку наприкінці січня настануть світлі дні.А ще розповідали про те, кому зі знаків Зодіаку 2023 принесе успіх у фінансах.