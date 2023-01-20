Борис Джонсон, який нині є чинним депутатом Палати громад, отримав рекордний в історії британського парламенту донат.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.На рахунок колишнього прем’єр-міністра Великої Британії надійшла сума в розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів. Так звану «пожертву» зробив криптоінвестор і прихильник Brexit Крістофера Гарборн.Зазначається, що, згідно з даними виборчої комісії, попередній рекорд у 150 тисяч фунтів належав депутату Майклу Гоуву. Відповідні кошти йому були перераховані ще у 2009 році.»Грошові пожертви британські політики використовують для фінансування передвиборчої кампанії, витрат на персонал та утримання офісів. Ці кошти також спрямовують для підтримки колишніх прем’єрів у суспільному житті», — пояснють журналісти.Нагадаємо, Джонсон закликав союзників подвоїти зусилля щодо відправки військової техніки для підтримки України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.