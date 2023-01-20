Після зустрічі у форматі «Рамштайн» 20 січня Україна отримає потужний пакет протиповітряної допомоги.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.»Зокрема мовиться про системи NASAMS, IRIS-T і Patriot. І це саме те, що може збивати балістичні ракети. Але конкретно щодо С-300 та С-400 найкраще «щеплення» — знищення самих установок», — зазначив спікер.Ігнат підкреслив, що діставати російські ЗРК за 200 кілометрів від кордону України — реальне завдання.»Це може бути артилерія, це можуть бути оперативно-тактичні комплекси. І не забуваємо, що у нас є ударні безпілотники, якими теж можна трошки прорідити засоби ППО противника», — додав речник Повітряних сил.Нагадаємо, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що під час «Рамштайну-8» стане відомо, хто з країн відправить танки для України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.