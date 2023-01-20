За даними на ранок п’ятниці, 20 січня, українські військові ліквідували за добу 770 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 113 300 військових.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника на 20.01 орієнтовно склали: особового складу — близько 113 300 (+770) осіб ліквідовано, танків — 3139 (+3) од, бойових броньованих машин — 6241 (+6) од, артилерійських систем — 2129 (+7) од, РСЗВ — 442 (+0) од, засобів ППО — 220 (+0) од, літаків — 287 (+0) од, гелікоптерів — 277 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1886 (+4), крилатих ракет — 749 (+0), кораблів /катерів — 17 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн — 4903 (+7) од, спеціальної техніки — 190 (+0).Нагадаємо, що росіяни зосереджують основні зусилля на ведені наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському — обороняються.Також українські військові потроху просуваються біля Сватового, а росіяни намагалися атакувати в Запорізькій області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.