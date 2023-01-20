Надання Україні німецьких танків Leopard 2 не повинне бути прив’язане до поставок американських Abrams.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса телеканалу ARD.У відповідь на запитання, чи готовий Берлін передати Києву важкі броньовані машини лише у випадку аналогічних дій з боку Вашингтона, посадовець заявив, що «не бачить зв’язку між двома цими поставками».Водночас Пісторіус зазначив, що наразі німецький канцлер Олаф Шольц обговорює з президентом США Джо Байденом тему надання танків Leopard 2 без Abrams.»Я абсолютно впевнений, що ми отримаємо рішення з цього питання в найближчі кілька днів. Але сьогодні я не можу сказати вам, який вигляд воно матиме», — додав міністр оборони.Нагадаємо, 18 січня Шольц ухилився від відповіді на питання про танки Leopard для ЗСУ, але запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну.Пізніше німецькі ЗМІ написали, що канцлер може погодитися на передачу Україні танків Leopard 2 тільки якщо США, у свою чергу, поставлять Abrams.Президент Володимир Зеленський вказав, що є багато країн, які погоджуються з передачею танків, але вони чекають на рішення держави, яка має на них права.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.