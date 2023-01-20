В школах тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області окупанти проводять тотальну русифікацію.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центра протидії дезинформації при РНБО.За їхніми словами кожен тиждень школярів починається з гімну Росії та «розмови про важливе».»Якщо немає «національних свят», то на цій «годині русифікації» дітям вбивають в голову російські наративи про героїв та велич РФ», — йдеться в дописі.Аналогічні процеси відбуваються і в Луганській області, а якщо колаборанти дізнаються, що дитина не бере участі в навчальному процесі за програмою РФ, додому приїжджають окупанти і погрожують позбавленням батьківських прав.Нагадаємо, що росіяни кожен день зносять багатоповерхові будинки у захопленому Маріуполі.Також до Маріуполя з Донецького напрямку почали прибувати вантажівки з живою силою росіян. Лише за ранок було помічено понад десять одиниць техніки ворога.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.