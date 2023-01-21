Західні області України сьогодні, 21 січня, накриє мокрий сніг. На решті території нашої країни опадів не передбачається.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, сьогодні на заході України вдень невеликий мокрий сніг, а в темний період опади можуть посилитися. У Карпатах вночі прогнозується значний, а вдень невеликий сніг. Синоптики попереджають про налипання снігу та ожеледицю на дорогах. В інших областях хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.Стовпчики термометрів на заході покажуть протягом доби до +5 градусів, у Карпатах — 1 -5 градусів.У середньому вдень температура очікується у межах +2 +7 градусів, вночі від +3 до -2. У південних областях вдень до +10, а на сході вночі до -6 градусів. Погода в КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність, проте опадів не очікується. Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +3 +5 градусів, а вночі від 0 до +2.Нагадаємо, у Києві на Водохрещу зафіксували новий температурний рекорд. У столиці вперше за 143 роки температура повітря піднялась до 10 градусів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.