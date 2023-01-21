Деякі лікарські рослини, які використовують у народній медицині або вживають з профілактичними цілями, а також широко застосовують у кулінарії, можна без зусиль виростити в домашніх умовах просто на підвіконні.Нехитрі особливості догляду за такими корисними травами описані в Telegram-каналі «Дача. Сад та город».Як вирощувати лікарські рослини вдомаБазилік вважається вкрай невибагливою, і при цьому корисною рослиною. На землях України його широко використовували за старих часів з ритуальними значеннями на особливі свята: наприклад, на Маковея, Івана Купала, Медовий Спас, Трійцю, на свято Богоявлення та на Зелені свята.Що ж до вирощування рослини в домашніх умовах, то робити це можна так: насіння засипають у широку ємність, потім потрібно накрити їх ґрунтом і полити, після цього — укрити плівкою.Рекомендують провітрювати таку розсаду щодня, доки паростки не випрямляться. Після появи справжнього листя потрібно розсаджувати.Багаторічна трав’яниста рослина сімейства глухокропивих з коротким кореневищем материнка допомагає при застудних захворюваннях, діє як антисептик. А у кулінарії використовується під назвою орегано. Крім того, часто материнку використовують як інсектицид для боротьби з домашніми паразитами (клопами, блохами, міллю).Ось що потрібно знати про вирощування: кущ розмножують розподілом, розрізаючи на частини так, щоб було кілька здорових бруньок, їм потрібні горщики ємністю щонайменше 3 літрів.Лаванда, рід рослин сімейства глухокропивих, вважається розслаблюючою та заспокійливою. А ще з квіток лаванди отримують цінну лавандову олію, яка використовується в парфумерії та медицині. Деякі види лаванди вирощують як декоративні. Вирощувати в домашніх умовах можна так: зверніть увагу, що в приміщенні живе тільки дрібнолиста лаванда, рослину розмножують живцями в горщики на 3 літри, лаванда вимагає світла не менше 12 годин та температуру 20-23 градусів за Цельсієм.Нагадаємо, раніше ми публікували календар для кімнатних квітів на лютий 2023 року із зазначенням вдалих та невдалих днів.А також перед цим писали, як із молока приготувати добриво для кімнатних рослин та розсади.