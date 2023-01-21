Гороскоп на тиждень, з 23 по 29 січня розповість про знаки Зодіаку, яким кінець місяця принесе успіх і шанси покращити своє життя.Дієві поради астрологів – читайте нижче в матеріалі Styler.ЛевДля Левів настав час розкрити свій потенціал. Можливо, умови для самовираження не зовсім вас влаштовуватимуть, але саме зараз формуються перспективи на тривалий термін.Цей тиждень – один із визначальних у році для представників знаку.ТерезиЗустрічі та події цього тижня для Терезів можуть бути доленосними. При цьому астрологи радять подіям дати вільного ходу, а від можливих проблем не втікати.До четверга рекомендується провести всі важливі зустрічі, оформити угоди, що працюватимуть на вас якийсь час.СкорпіонВаша здатність справлятися з форсмажорними обставинами допоможе вам стати цього тижня переможцем.Астрологи радять бути пильними, інтуїція підкаже, які сфери життя потребують зміцнення й більш уважного ставлення.Раніше ми писали, що чекає всі знаки Зодіаку згідно з Ведичним гороскопом на 2023 рік.Також ми писали, яким знакам Зодіаку пощастить у лютому 2023.