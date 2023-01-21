Прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака оштрафували за те, що він не пристебнув пасок безпеки, коли їхав в автомобілі на задньому ряду.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.Штраф за непристебнутий пасок безпеки в Британії становить 100 фунтів, але він може зрости до 500 фунтів, якщо порушник звернеться до суду, та буде визнаний винним.В уряді повідомили, що Сунак повністю визнає свою помилку і вибачається, і заплатить штраф. Прем’єр-міністр, як стверджується, відстебнув ремінь безпеки на час зйомок промо-ролика у графстві Ланкашир про програму британського уряду з розвитку регіонів.Це другий штраф Сунака під час його роботи в уряді. У квітні 2020 року його оштрафували разом з Борисом Джонсоном за порушення карантинних правил, введених на час пандемії. Йдеться про одну із вечірок на Даунінг-стріт під час локдауну.Нагадаємо, що британський прем’єр Ріші Сунак попросив уряд оцінити хід війни в Україні.Також раніше ми писали, що Борис Джонсон задонатили рекордну суму в історії британського парламенту. На рахунок колишнього прем’єр-міністра Великобританії надійшла сума 1 млн фунтів стерлінгів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.