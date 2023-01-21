21 січня віруючі вшановують пам’ять святого Еміліана. Також у цей день вшановують пам’ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який вживав лише зілля, яким зцілював хворих. У народі дата називається Ємельянів день.Про всі прикмети та заборони 21 січня, а також у кого день ангела – ми розповімо у матеріалі Styler.Святитель Еміліан, який був єпископом Кізичним, постраждав внаслідок іконоборчої діяльності імператора Лева Вірменина в ІХ столітті. Коли імператор зажадав відмовитись від шанування ікон, Еміліан відповів йому, що таке питання може вирішуватися лише в Церкві. У 815 році Еміліана заслали в ув’язнення, де він згодом і помер.21 січня проходить народне свято Омелян зимовий або Омелянів день, день Омеляна.Цього дня було заведено частувати кума з кумою. Ще одна цікава традиція — збиратися увечері всією родиною та розповідати різні казки, билини, історії, небилиці чи навіть страшилки. Також вважається, що у цей день часто трапляються сильні хуртовини та хуртовини, тому не можна вирушати у далеку дорогу.Традиційно в першій половині дня люди ходили в гості один до одного, оскільки розпочинати роботу можна було лише після обіду. Особливо частували кума з кумою. Вважалося, що хрещеники матимуть весь рік добре здоров’я, якщо куми з радістю пригостилися.Прикмети на 21 січня Вікна в хаті запітніли – до відлиги. Людина, яка захворіла цього дня – скоро одужає. На вітрі визначали погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози. По погоді дня пророкували серпень: сніг – останній місяць літа буде дощовим, сонячний день – спекотним.Що не можна робити 21 січня Не можна варити чи пити кисіль – погана прикмета. У першій половині дня не можна працювати. Усі справи переносяться на другу половину дня. Цього дня не можна купувати мотузки – на лихо. Не варто одягати темний та брудний одяг.Іменини сьогодні святкують Антон, Віктор, Володимир, Григорій, Георгій, Дмитро, Євген, Ілля та Михайло.Раніше ми писали про всіцерковні свята лютого 2023 року.