Російські втрати в Україні зараз близькі до загальної кількості загиблих США у В’єтнамській війні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.Історично співвідношення поранених та вбитих на війні становить 3:1.За оцінками Національного архіву США, загальна кількість загиблих у боях США у В’єтнамі становить приблизно 58 тисяч осіб за вісім років бойових дій.За дев’ять років війни в Афганістані радянські війська втратили 15 000 життів — поріг, який РФ подолала в травні 2022 року після трьох місяців бойових дій.Оцінюючи втрати аналітики використовували дані розвідки США, які опублікувала газета The Sun.Згідно з публікацією, втрати російських військ у війні проти України досягли 188 тисяч осіб, серед яких близько 47 тисяч можуть бути загиблі, пишуть аналітики.Нагадаємо, 21 січня українські військові ліквідували ще 860 окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення вже перевищила 120 тисяч військових.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.