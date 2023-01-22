Уряд Фінляндії заморозив активи російських компаній та фізичних осіб на суму 187 млн євро (понад 200 млн доларів).Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.Справами конфіскації та управління замороженими активами росіян у Фінляндії займається Управління зі стягнення боргів.»Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Різне майно, що має цінність», — пояснила начальник відділу санкцій МЗС Піа Сааріваара.У Фінляндії найвідомішим російським олігархом із списку санкцій ЄС є Геннадій Тимченко. Йому належить арена Helsinki-halli (колишня Hartwall Arena) у Гельсінкі.Нагадаємо, країни Європейського союзу працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, які набудуть чинності до 24 лютого 2023 року.Також повідомлялося, що Міноборони Фінляндії оголосило про виділення 12-го пакету військової допомоги для України на суму 400 млн євро. Відомо, що країна направить в Україну важку артилерію та боєприпаси.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.