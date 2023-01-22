22 січня згідно з церковним календарем (святцями) дні ангела відзначають власники п’яти імен, як чоловічих та жіночих.Як привітати винуватців, і що значать їхні імена — в матеріалі Styler нижче.ЗахарФорма імен Захарій, Захарія, від давньоєврейського імені Зехар’я — «Господь згадав», «пам’ятний Господу», «згаданий Господом», «пам’ятає Господа».Нехай у день твого святого,Ангел сил додасть до всього,Щоб життя не було сірим,Хай додасть наснаги й віри,Перемог на кожнім кроці,Досягати без вагання,З днем ангела Захара,Прийми привітання ПавлоІм’я утворено від римського родового імені Paulus — «скромний», «малий», «незначний», «молодший».Рано-вранці, до сходу сонцяАнгел стукав у віконцеІ сказав мені новину,Що у Павла іменини!Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,Блакитних чи карих, чи сірих очей,І щастя безмежного, щастя людського,В житті кохати когось, лише одного! ПетроІм’я походить від давньогрецького імені Петрос — «камінь», «твердий», «надійний».Сильний, мужній і простий,Одним словом — молодий!Ти найкращий у нас в світі,Просто чудо — ти такий!Петре, я тебе вітаюЗ іменинами твоїми!І тобі одне бажаю -Будуть дні хай золотими! ПилипПоходить від давньогрецького імені Філіпос — «люблячий коней».Я бажаю, щоби фартНазавжди тобі прилип.Будь успішним у своїй справі,Незрівнянний наш Пилип. АнтонінаІм’я походить від грецького слова антао — «вступає в бій», «змагається в силі», «противниця», «протистоїть», «гідна похвали» або антос — «квітка».Від щирого серця бажаю, Тоню,Тобі здоров’я та добра,Миттєвостей яскравих мільйони,Любові взаємної й тепла!Нехай щаститьТобі завжди, в усіх справах!Усмішки радісною не ховаючись,Літай від щастя в хмарах! Дізнайтеся також, у кого дні ангела у лютому 2023 і як назвати дитину.Крім того дізнайтеся, яка погода буде в останній місяць зими в Україні.