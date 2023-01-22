Гороскоп з 23 по 29 січня прогнозує деяким знакам Зодіаку проблеми, невдачі та втрати. На щастя, астрологи дали кожному з них поради щодо успішного подолання цієї чорної смуги.Кого чекають випробування дуже скоро – читайте нижче в матеріалі Styler.ОвенВи ж розумієте, що хороші часи не можуть тривати вічно. І зараз ви маєте пройти перевірку на міцність і здатність тримати удар. Зараз не найкращий час для прояву активності.Астрологи радять зробити усе можливе для збереження стабільності.ТелецьНа вас цього тижня чатує небезпека у сфері почуттів, де можуть бути свої спокуси та ілюзії.При цьому ваша наполегливість, витривалість і витримка допоможуть не лише вам, а й вашому найближчому оточенню протистояти проблемам.ДіваЩоб убезпечити себе цього тижня від проблем, вам треба ущільнювати свій робочий графік і не розслаблятися А з основними планами на тиждень спробуйте впоратися до четверга.Вам радять не боятися несподіваних змін на роботі, адже вони можуть піти вам на користь – якщо не зараз, то в перспективі. Читайте також, що чекає у 2023 році всіх представників Давньоукраїнського гороскопу.Крім того дізнайтеся, що готує цей рік всім знакам Гороскопу друїдів.