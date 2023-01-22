Німеччина не гаятиме часу і продовжить тісний діалог із союзниками щодо постачання танків для України.Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild, про це заявив новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.Водночас міністр уникнув прямої відповіді на запитання про постачання Києву німецьких танків Leopard 2″Ми ведемо дуже тісний діалог з цього питання з нашими міжнародними партнерами, насамперед із США. Щоб бути максимально підготовленими до можливих рішень, у п’ятницю я доручив своїй команді ретельно все вивчити, щоб у разі виникнення будь-яких обставин ми не втрачали часу», — заявив міністр.Нагадаємо, західні союзники поки не дійшли згоди про надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі «Рамштайн» 20 січня.Також раніше ми писали, що Німеччина готова прискорити рух танків Leopard 2, якщо будуть відповідні домовленості з союзниками.Кіпр заявив про готовність надіслати Україні танки Т-80У радянського виробництва в обмін на німецькі Leopard. На озброєнні Кіпру є близько 82 таких танків.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.