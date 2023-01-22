Німеччина працює над новою стратегією взаємин з Китаєм, яка буде спрямована на зниження залежності від Пекіна, який з 2016 року є головним торговим партнером Берліна.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Німеччина має знижувати свою залежність від Китаю поступово, оскільки різке відокремлення від китайського ринку призведе до втрати робочих місць у найбільшій економіці Європи.»Відділення нашої економіки від китайського ринку не відповідає інтересам робочих місць у Німеччині», — зазначив Лінднер.За його словами, пріоритетними для німецької економіки в найближчі роки та десятиліття мають стати інші світові регіони та ринки.»Для цього мають бути покращені політичні умови», — наголосив міністр фінансів Німеччини.Раніше ми писали, що прокуратура Німеччини ініціювала перевірку Російського дому науки та культури у Берліні.Нагадаємо, країни Європейського союзу працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, які набудуть чинності до 24 лютого 2023 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.