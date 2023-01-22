Російські окупанти вночі 22 січня тричі обстріляли Нікопольський район, найбільше дісталось Марганецькій громаді.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.Внаслідок атак у Марганецькій громаді постраждав ліцей, промислове підприємство, помпова станція водоканалу, адміністративна будівля.В одному із сіл снаряди пошкодили лінію електропередач. Півтисячі сімей залишилися без світла.Аварійні бригади вже розпочали роботу.У ніч проти 19 січня росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з використанням «Градів».Також нагадаємо, що у ніч проти 15 січня росіяни вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області — випустили понад 20 снарядів.Раніше ми писали, що 11 січня російські війська вкотре обстріляли Нікопольський район та Марганець Дніпропетровської області, внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.