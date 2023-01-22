У автономному районі Тибету Китаю на автомобільне шосе зійшла лавина. Внаслідок пошуково-рятувальних робіт виявлено тіла 28 осіб.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.“Рятувальна операція з пошуку людей, що потрапили під лавину на тибетському шосе, завершилася. Число загиблих становить щонайменше 28 осіб”, — йдеться у повідомленні.Повідомляється, що люди були заблоковані в автомобілях, коли у вівторок увечері сніг засинав вихід із тунелю поблизу міста Ньїнчі.Місцева влада відправила 1348 рятувальників та 236 одиниць техніки, щоб допомогти розкопати прохід завдовжки 7,5 км. За інформацією рятувальників, причиною лавини став сильний вітер.Раніше ми писали, що у гірськолижному районі Лех-Цурс на заході Австрії зійшла лавина. Повідомляється, що під завалами знаходяться близько десяти лижників, розпочато рятувальну операцію.Також повідомлялося, що в Закарпатській області зійшла лавина, яка супроводжувалася обваленням гірської маси, і каміння, що обвалилося, пошкодило житлові будинки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.