Сьогодні, 22 січня, очікуються невеликі дощі в Україні. А от дощ, або сніг — залежатиме від температури повітря.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.Погода в Україні«Сьогодні опади в Україні передбачаються північно-західним віночком невеликого мокрого снігу та дощу — яку вже температура повітря дозволить», — розповіла вона.При цьому, за її словами, температура повітря становитиме у більшості областей помірні, вже ближчі до сезону 0…+4 градуси, на крайньому заході до +6, у Чернівецькій області до +9 градусів, у південній частині +7…+12 градусів.Погода в КиєвіУ Києві вдень +2…+4 градуси.»Надалі по тижню погода обіцяє бути свіжою, серйозних опадів не передбачається», — додала Діденко. Як повідомлялось, на вихідних, 21-22 січня, на високогір’ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської області прогнозується ймовірність сходу лавин. Українців просять утриматися від походів у гори.Нагадаємо, негода залишила без світла понад 80 населених пунктів у Львівській області. З них 30 повністю знеструмлені.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.