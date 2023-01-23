Росіяни протягом 18-21 січня додатково перекидали солдатів на тимчасово окуповану територію Херсонської області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.Поповнення живої сили загарбників прибуло до населених пунктів Виноградове та Брилівка.»Особовий склад був озброєний тільки стрілецькою зброєю, засоби індивідуального захисту, як то бронежилети, мали тільки одиниці», — вказали у Генштабі ЗСУ.Водночас зазначається, що військову техніку на окупованому територію росіяни не завозили.Нагадаємо, у Запорізькій області лікарні забиті пораненими солдатами загарбників. Місцеві медики відмовляються їх лікувати.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.