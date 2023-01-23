Підозрюваний в масовій стрілянині в Монтерей-Парк, штат Каліфорнія, покінчив життя самогубством при спробі затримання.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.За інформацією поліції, після стрілянини на святкуванні китайського Нового року, чоловік з рушницею зайшов в інший заклад в сусідньому місті, але люди роззброїли його, після чого нападник втік. Через деякий час поліція побачила підозрілий білий фургон: відкривши його двері вони знайшли там тіло підозрюваного, який вчинив самогубство. Правоохоронцям вдалось встановити особу підозрюваного: ним виявився 72-річний Хуу Кан Тран. Мотиви його дій залишаються невстановленими.На сайті Білого дому заявляється, що президент США Джо Байден доручив раднику з питань національної безпеки мобілізувати повну федеральну підтримку місцевій владі і владі штату в розслідуванні трагедії. Нагадаємо, що в Монтерей-Парк, під час святкування китайського Нового року, сталася масова стрілянина. Щонайменше десять осіб загинули.А через годину після цього сталася стрілянина в місті Батон-Руж, штат Луізіана. Поранень зазнали 12 людей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.